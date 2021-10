Seine-Maritime : l'octogénaire se jette sous un train après le décès accidentel de son épouse sous ses yeux

►

On en sait plus sur les circonstances de l'accident de circulation qui a coûté la vie à une femme vendredi en milieu d'après-midi.Le drame est survenu sur la D 438, entre La Londe et Grand-Bourgheroulde. Un couple de personnes âgées se promenait en forêt de la Londe, en bordure de la route départementale. La femme aurait entrepris de traverser la route alors qu'au même moment arrivait une Renault Clio : elle a été percutée de plein fouet au niveau de la route forestière de la Mare curée.La septuagénaire était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des sapeurs-pompiers qui ne sont pas parvenus à la réanimer. Son décès a été déclaré sur place par le médecin du SMUR d'Elbeuf.En état de choc, le mari de la septuagénaire, âgé de 80 ans, a été conduit à l'hôpital.Le conducteur de la Clio, un homme de 31 ans originaire de Bosc-Roumois (Eure) a déclaré aux enquêteurs qu'il n'a pas vu la piétonne qui traversait la route.