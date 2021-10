Seine-Maritime : un octogénaire percuté mortellement par un train de travaux entre Elbeuf et Bourgtheroulde

Un homme âgé d'environ 80 ans a été tué, percuté par un train de travaux sur la ligne Rouen - Caen, ce samedi matin vers 8 heures. Le drame s'est produit au niveau du carrefour du Chêne Rabuté, entre la gare d'Elbeuf et celle de Grand-Bourgtheroulde.



Sur place, les secours ont prodigué les premiers soins à un homme inconscient sans parvenir à le réanimer. Le décès a été constaté par un médecin qui a délivré un obstacle médico-légal.



Le conducteur du train et trois autres agents de la SNCF ont été pris en charge par leur entreprise mais n'ont pas été transportés à l'hôpital.



La circulation ferroviaire sur la ligne a été interrompue le temps des opérations de secours et de procéder aux premières investigations.



La SNCF, qui prévoyait la reprise du trafic vers 11 heures, a mis en place des bus de substitution entre Rouen et Elbeuf pour assurer la continuité du service.