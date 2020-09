Seine-Maritime : l’homme repêché dans la Seine près du pont de Brotonne n’a pu être réanimé

Localisé, l’homme a été pris en charge à bord de l’embarcation des pompiers et ramené sur la berge. Il était alors inconscient. La tentative de réanimation a échoué et le décès a été déclaré décédé par le médecin du service mobile d’urgences et de réanimation (SMUR).



La victime a pu être identifiée : elle était âgée de 35 ans et souffrait de dépression. Son épouse avait signalé sa disparition la veille.



Une voiture abandonnée a été signalée par des témoins près du pont de Brotonne : il s’agissait de celle du trentenaire. L’enquête ouverte par la gendarmerie privilégierait la thèse du suicide.