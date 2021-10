Seine-Maritime : ils menacent de brûler le commissariat de Bolbec après l'interpellation d'un copain

Les faits dont ils sont soupçonnés se sont produits dans la soirée du dimanche 17 octobre. Les deux mis en cause ont menacé d'incendier une voiture de police et de mettre le feu au commissariat de Bolbec, pour se venger de l'interpellation d'un copain.



Tout a commencé dans la nuit de samedi à dimanche. Vers 1 heure du matin, un jeune de 17 ans outrage des policiers en patrouille à Lillebonne, avant de prendre la fuite. L'auteur est rapidement identifié et interpellé quelques heures plus tard, dans la soirée de dimanche. Il est placé en garde à vue au commissariat de Bolbec.