Seine-Maritime : il menace de se suicider dans les vestiges du château de Robert Le Diable, près de Rouen

A leur arrivée, les forces de l'ordre aperçoivent l'individu à califourchon sur un mur de la tour, à une quinzaine de mètres de hauteur. Les policiers tentent d'engager le dialogue avec le désespéré, qui menace de se jeter dans le vide. L'intervention des sapeurs-pompiers est requise, tandis qu'arrivent des renforts de police, le commissaire d'Elbeuf et le maire de Moulineaux.



Tout le monde s'observent longuement. Puis le dialogue s'engage finalement, et l'homme, âgé de 36 ans, finit par accepter de descendre de lui-même, via une échelle fournie par les sapeurs-pompiers. Vers 21 heures, il est pris en charge par les secours et emmené pour examen au CHU Charles-Nicolle à Rouen.



Le trentenaire, originaire d'une commune proche de Boos, aurait mis en avant des "problèmes d'ordre familial" pour expliquer ses intentions suicidaires.