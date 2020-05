Seine-Maritime : fuite d'ammoniac chez Yara, usine classée Seveso près du Havre

Dernière heure : La direction de Yara indique cet après-midi que "la situation est normalisée" et que le POI a été levé à 15h40

L'industriel a annoncé, ce matin, qu'il procédait « à la mise en sécurité des installations pour garantir la protection des personnes présentes sur le site et des populations voisines. La concentration atmosphérique en ammoniac est surveillée. »La fuite a été maîtrisée vers 4 heures du matin par des employés de l’entreprise et le service d’incendie interne.Aucun blessé n’est à déplorer.« Selon les premières constatations, cette fuite a pu causer des odeurs perceptibles sur le site et en toute proximité du site sur la zone industrielle », indique la préfecture de Seine-Maritime, dans un communiqué. Et de préciser : « La situation est parfaitement sous contrôle et la mise à l’arrêt de l’unité est en cours, aucun blessé à l’occasion de cet incident ».La circulation a été bloquée par les services de police aux abords de l’entreprise : routes de la Brèque et de la Chimie ainsi que route industrielle jusqu’aux environs de 6h40.