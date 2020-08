Seine-Maritime : face-à-face entre poids-lourds à Aumale, les deux conducteurs sont blessés

Deux poids-lourds sont entrés en collision cet après-midi sur la Départementale 929, à la sortie d'Aumale, vers Amiens, en Seine-Maritime.



Le face-à-face, dont les circonstances restent à déterminer, a fait deux blessés : la conductrice de l'un des camions souffre de douleurs au dos, le conducteur de l'autre poids-lourd, un camion-citerne de 44 tonnes transportant du sucre, a été pris en charge par les secours avec une fracture ouverte à un coude. Tous deux devaient être transportés vers l'hôpital le plus proche.



La route a été fermée à la circulation et une déviation a été mise en place pour une durée de deux heures environ, le temps d'évacuer les victimes et les deux poids-lourds.