Seine-Maritime : deux faux agents EDF mis en échec par leur victime de 89 ans, près de Rouen

Méfiante, l’octogénaire a refusé de fournir le code et a appelé son fils qui était dans le sous-sol de la maison. Sans attendre, l’individu s’est alors empressé de prendre la porte pour aller rejoindre son complice qui faisait le guet à l’extérieur. Les deux usurpateurs ont rapidement disparu.



Le groupe d’enquête criminalistique a été dépêché sur les lieux afin de procéder à des relevés de traces et indices (empreintes papillaires et génétiques). Les deux faux agents n’ont pas été retrouvé.



L’enquête a été confiée à la Sûreté départementale de Seine-Maritime.