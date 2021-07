Seine-Maritime : deux blessés dans un accident impliquant trois motos au Havre

Un accident de la circulation a impliqué trois motos. Il était aux alentours de 15h30, ce samedi, lorsque les secours ont été appelés à intervenir rue Louis-Blériot au Havre (Seine-Maritime).



A leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont dénombré deux victimes, un homme d'environ 30 ans, grièvement blessé à une jambe, et un autre homme d'une trentaine d'années également, fortement choqué. Le premier a été conduit après médicalisation par le SMUR au centre hospitalier Jacques-Monod à Montivilliers, le second à l'hôpital de l'Estuaire.



La circulation a été réduite sur une seule voie le temps de l'intervention qui a mobilisé quatre véhicules de secours et dix sapeurs-pompiers.



Une enquête a été ouverte par les services de police afin de déterminer les circonstances de l'accident.