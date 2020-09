Seine-Maritime : de l'héroïne et 23 000€ saisis chez le fournisseur d'un chauffeur de bus scolaire

Les éléments recueillis lors de l'audition du suspect ont mis les enquêteurs sur la piste de son fournisseur, un homme de 33 ans domicilié à Lillebonne. Ce dernier a été interpellé en fin de journée. A son domicile, 65 grammes d'héroïne et des produits de coupe ont été saisis. Mais c'est surtout au domicile de ses parents, dans une commune des environs, que les policiers ont découvert plus de 220 grammes d'héroïne et 23 000 € en numéraire lui appartenant. Les parents ont été mis hors de cause.



Dans le cadre de l'enquête, un consommateur de 36 ans a également été interpellé incidemment au domicile du fournisseur. Il était en possession d'une centaine d'euros.