Seine-Maritime : collision entre un poids lourd et une voiture sur l'A28, une femme polytraumatisée

Un accident impliquant un poids lourd et une voiture de tourisme est survenu ce mercredi soir un peu avant 21 heures sur l’autoroute A28, à hauteur de Fesques, après l'aire de repos du Bois du Coudray, dans le sens Abbeville - Rouen (Seine-Maritime).



Une femme de 23 ans a été blessée dans le choc. Polytraumatisée, elle a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et évacuée médicalisée vers le CHU de Rouen, en état d'urgence absolue.



Les circonstances de l'accident sont indéterminées. La gendarmerie a ouvert une enquête.



La réouverture complètes des voies devrait intervenir vers 23h45, indique le centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis)



Quatorze sapeurs-pompiers et quatre engins de secours ont été engagés.