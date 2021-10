Deux véhicules sont entrés en collision ce jeudi matin vers 7h30 sur le CD925 a Vergetot (Seine-Maritime).



Cinq personnes - quatre hommes âgés entre 21 et 50 ans et un enfant de 8 ans - ont été blessées et prises en charge par les sapeurs-pompiers pour être transportées au centre hospitalier Jacques-Monod a Montivilliers, près du Havre.



La circulation a été interrompue sur le CD925 le temps de l’intervention des secours qui a mobilisé 16 sapeurs-pompiers avec 5 engins.