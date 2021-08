Seine-Maritime. Un voleur à la roulotte interpellé par un témoin après avoir fracturé trois voitures à Canteleu

Suivis discrètement par le témoin, les deux suspects ont récidivé un peu plus loin, selon le même mode opératoire, en s’en prenant a une Twingo Renault. N’écoutant que son courage, le témoin est intervenu et a réussi à en maintenir un des deux sur place jusqu’à l’arrivée d’un équipage de la brigade anticriminalité. Il s’agit d’un adolescent de 15 ans, domicilié à Canteleu. Son complice a pris la fuite.



Lors de sa garde à vue, le jeune homme a déclaré qu’il récupérait dans les voitures de la monnaie, des cigarettes et toutes sortes d’objets. L’enquête policière a permis d’établir que trois véhicules avaient été fracturés et visités cette même nuit.



Les objets volés n’ont pas été retrouvés pas plus que le deuxième homme.