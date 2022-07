Seine-Maritime. Un enfant de 6 ans chute de la falaise à Saint-Léonard, il est grièvement blessé

La victime a été récupérée et prise en charge par les sapeurs-pompiers et une équipe médicale qui lui ont prodigué les premiers soins d’urgence.



L’intervention a mobilisé 13 sapeurs-pompiers dont une équipe spécialisée en sauvetage aquatique, avec 5 véhicules et engins de secours.



La gendarmerie a ouvert une enquête afin d’établir les circonstances de cette chute.