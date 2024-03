Seine-Maritime. Un cambrioleur interpellé en pleine nuit dans une école de La Londe

En patrouille dans le secteur, un équipage de la brigade canine s'est rendu sur place et a surpris à l'intérieur de l'établissement scolaire un homme qui tentait de se dissimuler derrière une armoire. Le suspect, porteur d'une cagoule et de lunettes de soleil, a été interpellé. Il s'agit d'un adolescent de 17 ans, originaire de la commune.



Le cambrioleur avait pénétré dans l'école maternelle en forçant une porte vitrée, puis avait tenté de fracturer la porte d'une salle réservée aux enseignants. Outre deux ordinateurs portables qu'il avait mis de côté pour les emporter, il a été trouvé en possession d'un marteau de charpentier, d'un couteau de 40 cm et d'un couteau Suisse.



Le jeune homme a été placé en garde à vue pour vol par effraction.