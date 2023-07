Seine-Maritime. Un bâtiment agricole ravagé par le feu à Grèges, près de Dieppe

Un bâtiment agricole de 400 m2 environ a été en proie aus flammes, dans la soirée de ce dimanche 9 juillet rue de la Briqueterie à Grèges, près de Dieppe (Seine-Maritime).



L'alerte a été donnée vers 20 heures. Les sapeurs-pompiers ont déployé deux lances à canon et d'une lance à main, pour combattre le feu. Le bâtiment contenait du matériel agricole qui a pu être sauvé par l'agriculteur et de la paille.



L'intervention est en cours de finalisation après une longue phase de déblai, a indiqué ce lundi en milieu d'après-midi le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76). .