Seine-Maritime. Un bâtiment agricole contenant 600 tonnes de paille et foin entièrement embrasé à Saint-Saire

Un violent incendie a détruit un bâtiment agricole de 1 000 m2 environ contenant 600 tonnes de paille et de foin ainsi que deux engins agricoles, dans la commune de Saint-Saire, entre Forges-les-Eaux et Neufchâtel-en-Bray en Seine-Maritime.



Les sapeurs-pompiers, informés vers 13h45, ce dimanche, sont arrivés rapidement sur les lieux, impasse du Mesnil-Sigaux. Ils ont alors constaté qu'un bâtiment était entièrement embrasé, le feu dégageant une épaisse fumée.



Deux lances à incendie ont été déployées en protection, le bâtiment étant censé abriter des produits phytosanitaires et une centaine de vaches. Tout risque a ainsi été écarté. Les moyens engagés ont permis également de procéder au refroidissement de trois ensilages à proximité.



L'intervention, qui s'annonce de longue durée, a nécessité mobilisé 32 sapeurs-pompiers, dont des équipes spécialisées en risques technologiques, et une quinzaine d'engins.