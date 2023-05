Seine-Maritime. Un Havrais de 19 ans interpellé par la cellule anti-rodéo

Les cellules "rodéos urbains" ont été réactivées à Rouen et au Havre (Seine-Maritime). Ces policiers sont spécialement formés à la lutte contre les rodéos urbains que ce soit en voiture ou à moto. Un phénomène qui d'année en année prend de l'ampleur.



Le 10 avril dernier, un véhicule Peugeot a été repéré accompagnant deux motards qui faisaient du rodéo dans les quartiers sud et le centre-ville du Havre. L'exploitation de la vidéosurveillance a permis aux enquêteurs de relever le numéro de la plaque d'immtriculation de la voiture et d'identifier ainsi le propriétaire également conducteur ce jour-là, un havrais âgé de 19 ans.



L'enquête a permis d'établir que le jeune homme transportait , dans le coffre de son véhicule, un bidon d'essence qui lui permettait de ravitaller les deux motos. Interpellé mercredi 10 mai, dans la matinée, il a reconnu les faits mais a refusé de fournir l'identité des motards. Il a été placé en garde à vue.