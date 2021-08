Seine-Maritime. La supposée jeune fille en mal d'amour appâtait les hommes sur des sites de rencontres

Le trentenaire fournit alors une description précise de ses agresseurs : deux hommes de couleur, de grande taille (2 m environ) chacun vêtu d'un survêtement et de baskets Nike.



L'enquête ne fait que commencer quand la Bac apprend qu'une agression similaire a été signalée un peu plus tôt dans le même secteur. Des recherches sont immédiatement entreprises.



De passage à l'angle des rues Albert-Fauquet et Flaubert, les fonctionnaires en civil remarquent une Citroën DS5 stationnée sur le trottoir tous feux allumés. Deux hommes sont assis à l'arrière du véhicule, dont le propriétaire de celui-ci. Leur physique, taille et tenue vestimentaire correspondent en tous points à la description fournie par les victimes.



Les deux suspects, domiciliés à Rouen pour le plus âgé et Petit-Quevilly pour l'autre, sont interpellés et emmenés à l'hôtel de police où ils sont placés en garde à vue.



Dans la Citroën, un poing américain et une somme de 800€ en billets neufs de 50€ sont découverts.