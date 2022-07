Seine-Maritime. La chute d’une ligne à haute tension déclenche un incendie à Grainville-Ymauville

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime interviennent en ce moment, et depuis 14 h 45, chemin de la Terre à Grainville-Ymauville, une commune proche de Goderville, pour un feu de sapin au niveau d’un pavillon et un début d’incendie dans un champ.



A leur arrivée, les secours ont été confrontés à un feu de haie suite à la chute d'une ligne électrique à haute tension et à un deuxième départ de feu dans un champ de blé à proximité.



L’incendie a parcouru 2 hectares, précise le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS) qui a engagé 18 sapeurs-pompiers avec 5 engins.



