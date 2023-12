Seine-Maritime. Deux blessés dans un choc entre un camion-benne et une voiture entre Criel et Dieppe

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus ce mardi matin, vers 9 h 30, rue de l'Europe (D925) à Tocqueville-Petit-Caux, sur les lieux d'un accident de la route entre un camion-benne et une voiture de tourisme.



La collision a fait deux blessés, un dans chaque véhicule. Les deux hommes dont on ignore à cette heure la nature des blessures ont été pris en charge par les secours, dont le service mobile d'urgence et de réanimation (Smur). Le conducteur du véhicule léger a dû être désincarcéré.



La circulation est coupée sur la D925 (axe Criel-sur-Mer - Dieppe) dans les deux sens, indique le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76). L'intervention qui mobilise 18 sapeurs-pompiers avec six engins est toujours en cours.