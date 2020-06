Seine-Maritime : 4,52 g d’alcool dans le sang, le motard percute une voiture en stationnement

Plus de 4,50 grammes d’alcool dans le sang ! Un motard a fait fort. Il a été contrôlé au guidon de son Harley Davidson, Jeudi 25 juin, à Saint Valéry-en-Caux, après avoir percuté une voiture en stationnement et chuté au sol.



Le pilote de l’engin a soufflé dans l’éthylomètre des gendarmes de Seine-Maritime à un taux de 2,26 mg par litre d’air expiré. Soit 4,52 g par litre de sang, précise la gendarmerie sur sa page Facebook.



Légèrement blessé dans l’accident, le chauffard, de nationalité polonaise, a été hospitalisé pour la nuit avant d’être entendu, après dégrisement, par les gendarmes.



Il encourt la confiscation temporaire de son permis et de sa moto, sans oublier une forte amende.