Seine-Maritime : 28 voitures dégradées dans un parking souterrain à Grand-Quevilly,

Une enquête a été ouverte par les services de police afin d'identifier le ou les auteurs de dégradations dans un parking souterrain de l'immeuble Les Chromatiques, rue Eugène-Boudin à Grand-Quevilly (Seine-Maritime).



Les faits, oeuvre très certainement de roulottiers, ont été commis au cours de la nuit du 16 au 17 août, probablement entre mardi 20h et mercredi matin 8h30. Les constatations policières ont permis d'établir que 28 véhicules ont été dégradés : vitres ou déflecteurs cassés. Deux box ont également été fracturés et dans l'un d'eux de l'outillage a été dérobé.



Les investigations sur place devraient permettre aux enquêteurs, via la vidéosurveillance, de recueillir des éléments de nature à identifier le ou les auteurs.