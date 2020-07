Seine-Maritime : 21 promeneurs piégés par la marée et 2 kayakistes en difficulté près d’Étretat

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont porté assistance cet après-midi à vingt-et-une personnes en difficulté a cause de la marée montante au pied des falaises d’Étretzt (Seine-Maritime).



Les secours sont d’abord intervenus peu avant 13h30 à hauteur du Trou à l’homme où sept promeneurs se sont retrouvés piégés par la marée. Dans le même temps, ils ont été été prévenus que quatorze autres personnes étaient également isolées par la montée de la mer au niveau de la plage des Tisseuses, à Étretat.



Une embarcation des sauveteurs aquatiques du service départemental d’incendie et de secours (Sdis) a été engagée ainsi que l’hélicoptère de la sécurité civile, Dragon76. Plusieurs rotations ont été nécessaires pour ramener tout ce petit monde, sain et sauf, sur la terre ferme du golf d’Étretat.