Seine-Maritime : 200 personnes contrôlées, dont 39 verbalisées pour non-respect du couvre-feu

Dans quelles conditions sont autorisées les sorties pendant le couvre-feu, entre 20 heures et 6 heures ? Pour ne pas se retrouver en infraction (135€ d’amende) il faut être en mesure de présenter une attestation de déplacement aux forces de l’ordre et répondre à un de ces critères :



• Travail : se rendre sur son lieu de travail, se rendre à une formation ou se déplacer pour sa recherche d'emploi



• Accueil des enfants : accompagner ou aller chercher un enfant à la crèche ou chez l'assistante maternelle



• Enseignement et formation des adultes : déplacements entre le lieu de résidence et le lieu d'enseignement ou de formation

Examen ou concours



• Santé : consultations et soins (qui ne peuvent pas être fait à distance), achat de médicaments



• Famille : assistance aux personnes vulnérables, garde d'enfant, accompagnement d'enfants à l'école ou à des activités



• Handicap : déplacement d'une personne en situation de handicap si besoin avec un accompagnant



• Animaux : déplacement bref, dans un rayon d'1 kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie



• Rendez-vous dans un service public ou convocation judiciaire ou administrative



• Participation à une mission d'intérêt général sur demande de l'administration



• Voyage : déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance



Source #Service-Public