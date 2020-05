Seine-Maritime : 1,4 tonne de cocaïne saisie dans un chargement de café sur le port du Havre

Gérald Darmanin, le ministre de l’Action et des Comptes publics, n’a pas manqué de « féliciter les douaniers du Havre et de la DNRED, dont la remarquable coordination et la réactivité, en cette période si sensible, ont permis d’éviter l’entrée sur notre territoire d’une très importante quantité de drogue ».



Cette saisie de cocaïne est la 3ème plus importante réalisée par la douane en métropole ces 7 dernières années. « C’est une perte sèche de plus de 100 millions d’euros pour le réseau criminel qui en a organisé le transport », se réjouit le ministre.