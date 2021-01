Sandouville : sa voiture tombe dans un bassin de rétention, il succombe à un arrêt cardiaque

Une enquête a été ouverte après le décès d'un automobiliste de 56 ans, victime d'un accident de la circulation, à Sandouville (Seine-Maritime).



Le drame est survenu ce samedi 16 janvier , vers 12h40, route Industrielle. Pour une raison qui reste à établir, un véhicule est sorti de la route et a fini sa course dans un bassin de rétention, relate un officier du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis76).



Ayant constaté des traces suspectes sur la chaussée, un automobiliste de passage a remarqué la présence dans le bassin d'un véhicule a moitié immergé. Il a immédiatement tenté de porter secours au conducteur, mais malgré tous ses efforts, il n'a pas réussi à le sortir de l'eau.



Le quinquagénaire a été remonté à la surface par un plongeur des sapeurs-pompiers. Alors en arrêt cardio-respiratoire, il n'a pu être réanimé. Son décès a été constaté par un médecin du SMUR.



Le témoin, âgé de 34 ans, a quant à lui été pris en charge par les secours. En hypothermie, il a été transporté à l'hôpital du Havre.