Saint-Étienne-du-Rouvray : surpris par la police en train de désosser une voiture volée

Les fonctionnaires veulent en savoir un peu plus. Alors qu’ils s’approchent pour procéder à un contrôle, l’homme se dégage rapidement et prend la fuite en courant. Il est rattrapé 100 mètres plus loin. Lors des vérifications, il s’avère que la Renault Clio est signalée volée depuis le 14 mai dans un garage souterrain des Docks à Rouen.



Sur place, les policiers découvrent dans un fourgon trafic de location, garé à proximité de la Clio, le capot, les pare-chocs ainsi que diverses pièces détachées provenant de la voiture volée.



Le suspect, âgé de 32 ans, a été placé en garde à vue pour recel de vol.