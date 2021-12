Rouen : une femme âgée se fait voler ses bijoux en or par un faux employé des eaux

Quelque peu interrogative, la septuagénaire va vérifier si ses bijoux sont toujours là et constate avec stupeur que le sac a disparu. Il contenait divers bijoux : alliance, chevalière, bracelet et pièce d’or. Des dollars ont également été dérobés.



La description fournie par la victime n’a pas permis aux policiers de retrouver le voleur. La police technique et scientifique a été chargée des constatations d’usage : recherche d’indices et de traces papillaires et génétiques dans l’appartement.