Rouen : une bouteille de gaz tombée d’un camion récupérée par les pompiers sur la RN 31

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus ce vendredi matin vers 7h15 pour récupérer une bouteille de gaz sur les voies à l’embranchement des RN31 et 28, à Rouen.



La bonbonne de propane de 13 kg serait tombée accidentellement d’un camion à hauteur du dépôt de la TCAR, d’après les secours qui ont établi un périmètre de sécurité et déployé une lance incendie en protection le temps de vider la bouteille et de la prendre en charge.



La bretelle d’accès à la RN28 a été coupée à la circulation jusqu’à 10h15.