Rouen : un feu de poubelle provoque une fuite de gaz enflammée près d'un immeuble

Un périmètre de sécurité a été mis en place comme le prévoit la procédure gaz renforcée. Le feu a été éteint à l'aide d'une lance et des moyens ont été déployés en protection de la façade de l'immeuble et un véhicule en stationnement par la douzaine de sapeurs-pompiers présents sur place.



La fuite a été stoppée par les agents de GrDF. La coupure du gaz a impacté quatre clients. Le feu a également endommagé un coffret électrique qui alimente l'éclairage publique et quelques abonnés, indique le centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis)

.