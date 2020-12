Rouen : poursuivi par un témoin, l'auteur de l'agression d'une femme est interpellé dans un bus

Un témoin s'est lancé à la poursuite de l'agresseur et a monté dans le bus où ce dernier s'était réfugié. Prévenue entre-temps, un équipage de la brigade anticriminalité (Bac) a fait stopper le bus rue du Mail et a interpellé le suspect, un "sans domicile fixe" de 30 ans.



Les policiers ont pris pris ensuite contact avec la victime qui s'est plainte de douleurs à la hanche, mais n'a pas souhaité l'intervention des sapeurs-pompiers. Elle a confirmé, de même que deux autres témoins entendus par les enquêteurs, le déroulement de l'agression, sans mobile puisqu'elle a déclaré n'avoir subi aucun vol.



Le mis en cause, alcoolisé, a été placé en garde à vue. Il était en possession d'un couteau.