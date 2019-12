Rouen : le patron d’un café pris à partie par cinq consommateurs alcoolisés à l’heure de la fermeture

L’auteur de violences envers le responsable d’un bar de Rouen, le Delirium café, rue des Vergetiers, a été placé en garde à vue.



Au cours de la nuit de mercredi à jeudi vers 1h50, cinq individus, alcoolisés, font irruption dans l’établissement qui s’apprête à fermer. Le patron du bar indique qu’il ne leur servira pas à boire et leur demande de sortir.



Les cinq hommes ne l’entendent pas ainsi et font le forcing. L’un d’eux ceinture le commerçant tandis qu’un autre lui assène des coups de poing au visage et des coups de pied.