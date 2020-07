Rouen : le cambrioleur fouillait les box, il est surpris par la brigade anticriminalité

Les fonctionnaires escaladent la grille et se retrouvent à l’intérieur. Ils remarquent alors que plusieurs box ont été ouverts et visiblement fouillés à en juger par les affaires éparpillées au sol.



Dans l’un de ces box, ils surprennent l’individu, en sueur, en train de fouiller le lieu. Un sac de sports contenant divers objets est posé près de la porte prêt à être emporté.



Le suspect, âgé de 40 ans, est interpellé en flagrant délit et emmené à l’hôtel de police où il est placé en garde à vue pour vol par effraction.