Rouen : la conduite hésitante de l’adolescent attire l’attention de la patrouille de police sur la Sud III

Un jeune garçon âgé de 16 ans a été contrôlé, mercredi 20 juin, vers 17 heures, au volant d’une Peugeot 307 par un équipage de Police secours. Il circulait sur la Sud III et sa façon de conduire pour le moins hésitante n’a pas manqué d’attirer l’attention des policiers, d’autant plus que le passager n’avait pas attaché sa ceinture de sécurité.



Le véhicule a donc été intercepté alors qu’il sortait de la voie rapide pour emprunter l’avenue Jacques-Prévert. Spontanément, le jeune conducteur a déclaré être né en 2004 et ne pas être titulaire du permis.



Le propriétaire de la 307, un homme de 18 ans, était assis à l’arrière et avait quant à lui le permis. Les papiers de la voiture étaient en règle.



L’adolescent a été conduit à l’hôtel de police, avant d’être raccompagné au domicile de son père, civilement responsable, à Saint-Étienne-du-Rouvray.