Rouen : l’auteur d’un vol à l’arraché est retrouvé grâce au signalement fourni par la victime

Un adolescent, soupçonné d’un vol à l’arraché a Rouen, a été interpellé par la police mercredi 29 juin dans la soirée à Petit-Quevilly (Seine-Maritime).



Vers 19h30, un homme de 31 ans prend contact avec police-secours, via le 17, pour signaler qu’il vient d’être victime du vol à l’arraché d’une chaîne en or et d’un médaillon. Les faits sont survenus avenue de Caen, à Rouen.