Rouen : il reconnaît sur internet son vélo volé et tend un piège au vendeur

Des fonctionnaires en civil de la BAC se sont postés discrètement près de l’endroit où le rendez-vous avait lieu et ont attendu l’arrivée du vendeur. A 18 heures, le piège s’est refermé : ils ont vu un individu arriver avec un vélo correspondant à celui volé et l’ont interpellé.



Le mis en cause, un Rouennais de 50 ans, a été placé en garde à vue pour recel de vol. La victime, elle, a pu récupérer son deux roues.