Rouen : il exhibe une arme de poing devant des jeunes femmes qui lui refusent une cigarette

Le suspect refuse de décliner son nom, prénom et sa date de naissance. Mais les policiers constatent qu'il a sur lui une pièce d"identité qui permet de lever le doute.



L'homme, né en octobre 1982, explique qu'il est sans domicile fixe sur Rouen. Il est emmené, menotté, à l'hôpital de police où il est placé en garde à vue pour violences volontaires avec arme. Il devrait être déféré au palais de justice cet après-midi en vue d'une comparution immédiate.



Après vérification, il s'est avéré que l'arme et une réplique d'un pistolet Beretta et que les munitions sont des cartouches à blanc.