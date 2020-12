Rouen : des chasubles et brassards réfléchissants distribués pour la sécurité des écoliers et parents

Avec la nuit qui tombe plus vite, les risques d'accident sont accrus pour les piétons et surtout les écoliers et leurs accompagnateurs. Leur sécurité dépend donc aussi de la façon dont ils sont habillés. D'où ce conseil des services de police de se munir le plus possible, à pied ou à vélo, de chasuble ou de brassards réfléchissants pour être visibles la nuit des autres usagers.