Rouen : alcoolisée, la conductrice percute un piéton sur un passage protégé et prend la fuite

Une automobiliste a été placée en garde à vue pour blessures involontaires, conduite en état d'ébriété et délit de fuite.



Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 1h45 du matin, cette jeune femme de 22 ans circulait au volant d'une Peugeot 207 quand elle a percuté un piéton qui traversait sur un passage protégé à l'angle de l'avenue de Bretagne et de la rue des Emmurés à Rouen. La conductrice ne s'est pas arrêtée et a pris la fuite.



La victime, un homme de 37 ans, blessée à l'avant-bras gauche, a été secourue par des témoins, avant d'être prise en charge par les sapeurs-pompiers.