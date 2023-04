Rodéos urbains : trois jeunes interpellés par la police au Havre

Trois Havrais ont été interpellés le week-end dernier pour s'être livrés à des rodéos motorisés sur la voie publique.



Samedi 15 avril, vers 19h30, des policiers en patrouille ont remarqué un homme au guidon d'une moto de cross non homologuée qui circulait dangereusement et commettait des infractions au code de la route.



Les fonctionnaires du commissariat du Havre ont tenté de le contrôler, mais le pilote a refusé de s'arrêter. Dans sa fuite, il a chuté au sol au niveau de l'allée Charles-Victoire. Il n'a pas été blessé. Interpellé à ce moment-là, le jeune homme de 17 ans a reconnu les faits et a été placé en garde à vue pour refus d'obtempérer. Il s'est vu notifier une convocation devant le tribunal judiciaire pour le 16 mai prochain.