Refus d’obtempérer à Évreux : la voiture du chauffard alcoolisé finit sa course contre un poteau

La conduite hasardeuse d’un automobiliste n’a pas échappé à des policiers en patrouille dans le quartier de La Madeleine, à Évreux, ce mardi matin vers 3h45.



Le conducteur de la Renault n’a pas daigné obtempérer aux injonctions des forces de l’ordre qui voulaient le contrôler. Il a accéléré et pris la fuite en direction de la route de Saint-André, après avoir grillé un feu rouge.



Avenue Winston-Churchill, la voiture est retrouvée accidentée : elle a éraflé un arbre et a fini sa course contre un poteau d’éclairage.