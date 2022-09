Rave party dans l’Eure : le matériel de sonorisation saisi par la gendarmerie

Dans l’impossibilité d’intervenir directement, les forces de l’ordre se sont relayées toute la nuit pour mettre en place un contrôle systématique (alcoolémie et stupéfiants) des sorties et entrées.



Au total, 36 gendarmes ont été mobilisés, dont 2 équipes cynophiles.



« En application de l’arrêté du préfet de l’Eure qui interdit l’organisation de tels rassemblements, tout le matériel musical a été saisi par la gendarmerie », relate la préfecture de l’Eure dans un communiqué.



Par ailleurs, six amendes forfaitaires délictuelles ont été dressées pour usage de stupéfiants et une personne a été interpellée et placée en garde à vue pour violences sur personne dépositaire de l’autorité publique.