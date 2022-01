Rafales de vent attendues ce dimanche 2 janvier : les conseils à observer en Normandie

Les professionnels de la mer, ainsi que les pêcheurs ou promeneurs circulant sur l'estran sont appelés à observer la plus grande prudence.



Le préfet maritime déconseille également fortement toute pratique de loisirs nautiques et appelle tous les usagers de la mer à la plus grande prudence.



« La pratique des sports nautiques comme le kitesurf ou la planche à voile dans ces conditions peuvent entraîner des inquiétudes et déboucher sur des déclenchements intempestifs d'opérations de secours ».