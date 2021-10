Prise d’otages terminée à Condé-sur-Sarthe (Orne) : le ministre de la Justice se rend sur place

La prise d’otages qui avait débuté ce matin peu après 10 heures au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe (Orne), a pris fin à 14h. Le ministre de la Justice annonce qu’il se rend sur place



Des négociations ont débuté rapidement, d’abord avec la direction de la prison, puis avec les équipes régionale de sécurité pénitentiaire et le RAID, une unité d’élite de la Police nationale.



Une première surveillante a été libérée à 12h05, « physiquement indemne et immédiatement prise en charge par une cellule psychologique », précise-t-on au ministère de la Justice.



Le détenu s’est finalement rendu vers 14 heures.



Le surveillant, choqué, a été pris en charge par un médecin et un psychologue.



Eric Dupont-Moretti va se rendre dès cet après-midi sur place avec le directeur de l’administration pénitentiaire.