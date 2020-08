Prise d’otages cet après-midi dans une banque du Havre : le Raid est attendu

Une prise d’otages est actuellement en cours dans une agence bancaire de la Bred, boulevard de Strasbourg, dans le centre-ville du Havre, en Seine-Maritime.



Selon nos informations, un homme armé d’armes à feu a fait irruption dans la banque vers 17 heures et retient en otage plusieurs employés et clients. Le malfaiteur aurait des revendications dont on ignore la nature.



Le quartier est bouclé par les forces de l’ordre. Le RAID, unité d’élite de la Police nationale, est attendu sur place d’un moment à l’autre.



Il n’y aurait pas de blessé.



