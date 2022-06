Pollution. La procédure d'alerte à l'ozone activée pour samedi dans l'Eure et en Seine-Maritime

Publié le Vendredi 17 Juin 2022 à 14:07

Demain samedi, les températures seront proches de 40° C et favoriseront l'apparition d'ozone. D'où la procédure d'alerte déclenchée en Seine-Maritime et dans l'Eure