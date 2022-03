Plusieurs milliers d'euros dérobés par deux malfaiteurs chez Carrefour City à Montivilliers

Menaçant de la tuer si elle n'ouvrait pas le coffre, l'employée s'est exécutée : les deux hommes se sont emparés de l'argent entreposé à l'intérieur, soit plusieurs milliers d'euros, et ont pris la fuite sans jamais avoir exhibé à aucun moment la moindre arme, selon les témoignages recueillis par le groupe d'appui judiciaire (GAJ) en charge des premières constatations auprès des deux victimes, âgées de 33 et 21 ans.



Des investigations de police technique et scientifique (recherche de traces et indices) ont été réalisées sur les lieux par le service d'identité judiciaire. L'enquête a été confiée à la Sûreté urbaine du commissariat du Havre.