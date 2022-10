Pénurie de carburant en Seine-Maritime : le préfet interdit la vente en bidons

Selon le représentant de l’État on assiste à un « phénomène de surconsommation » qui « complique un retour à la normale de la disponibilité, notamment du gazole, dans les stations-service de la Seine-Maritime » et alors que « les dépôts pétroliers seinomarins sont régulièrement approvisionnés en hydrocarbures raffinés par des super tankers, et ne connaissent de ce fait pas de pénurie de carburant », .



Or, martèle le préfet, les difficultés d'approvisionnement des stations-service peuvent trouver leur issue à la condition d'un retour à un rythme normal de consommation. D’où son appel ce soir « à la mesure et à la responsabilité de tous ».