Pavilly. Quatorze écoliers blessés légèrement dans un accident entre leur bus et une voiture

Un bus transportant 51 personnes, dont des enfants, et une voiture sont entrés en collision ce vendredi matin sur la D6015, à hauteur de Pavilly (Seine-Maritime).



Dans le choc, quatorze enfants scolarisés à l'école élémentaire Pierre et Marie Curie à Pavilly, qui étaient à bord du bus et la conductrice de la voiture, ont été légèrement blessés. Cette dernière et sept des écoliers ont été transportés vers des hôpitaux de Rouen pour examens.



« Un bus de substitution a été mobilisé afin de conduire les autres enfants vers leur école où leurs parents vont venir les chercher », indique la préfecture sur les réseaux sociaux.



La sous-préfète, Béatrice Steffan, secrétaire générale de la Préfecture de la Seine-Maritime, s'est rendue sur le lieu de l'accident pour évaluer la situation.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin d'établir dans quelles circonstances les deux véhicules se sont percutés.